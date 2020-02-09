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Voleybol
İHA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 15:56,Son Güncelleme:/

Filede derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 ile geçti

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Filede derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 ile geçti

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı setlerde 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, setlerini 25-21, 25-23 ve 25-20 önde tamamladığı karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Maçta alınan galibiyet sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar voleybolcuları tribünlere çağırarak galibiyeti birlikte kutladı.

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