İHA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 15:56,
Filede derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 ile geçti
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı setlerde 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, setlerini 25-21, 25-23 ve 25-20 önde tamamladığı karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Maçta alınan galibiyet sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar voleybolcuları tribünlere çağırarak galibiyeti birlikte kutladı.
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