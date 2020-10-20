Filede derbi heyecanı! Efeler Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray...

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde iki takım da daha önce oynadıkları 8 karşılaşmada yedişer galibiyet ve birer mağlubiyet yaşadı.

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