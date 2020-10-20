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Voleybol
AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 14:31 | Son Güncelleme:

Filede derbi heyecanı! Efeler Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray...

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Filede derbi heyecanı! Efeler Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray...
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında yarın Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde iki takım da daha önce oynadıkları 8 karşılaşmada yedişer galibiyet ve birer mağlubiyet yaşadı.

Filede derbi heyecanı Efeler Liginde Fenerbahçe ile Galatasaray...

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