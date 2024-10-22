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File derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı mağlup etti

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#Beşiktaş#FENERBAHÇE#Sporanasayfa
File derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaşı mağlup etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 17:43

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 4. hafta derbisinde Fenerbahçe Medicana, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Fenerbahçe Medicana: 3 - Beşiktaş: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Ana Cristina, Vuchkova (Gizem Örge, Aslı Kalaç, Vasileva, Özlem Güven, Stysiak, Arelya Karasoy)

Beşiktaş: Rozanski, Bengisu Aygün, Merve Nezir, Hümay Fırıncıoğlu, Maglio, Dilay Özdemir (Alara Altundağ, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Merve Tanıl, Beliz Başkır)

Setler: 25-14, 25-20, 25-13

Süre: 65 dakika (20, 25, 20)

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#Beşiktaş#FENERBAHÇE#Sporanasayfa

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