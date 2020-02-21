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GeriFutbol Fildişi Sahili'nde İbrahim Kamara dönemi bitti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 12:06,Son Güncelleme:/

Fildişi Sahili'nde İbrahim Kamara dönemi bitti

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Fildişi Sahili'nde İbrahim Kamara dönemi bitti
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Fildişi Sahili Milli Takımı'nda teknik direktör İbrahim Kamara görevinden ayrıldı.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, 53 yaşındaki Kamara ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Daha önce milli takımın alt yaş kategorilerinde görev yapan Fildişi Sahilli teknik direktör Kamara, 2018'de A takımın başına geçmişti.

Kamara yönetimindeki Fildişi Sahili Milli Takımı, 2019 Afrika Uluslar Kupası’na çeyrek finalde veda etmişti. Fildişi Sahili Milli Takımı, son olarak Kasım 2019’da oynanan 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri K Grubu maçında Etiyopya’ya 2-1 yenilerek sürpriz bir mağlubiyet yaşamıştı.

 

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