Fikret Orman'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması: 'Can dostumdu, kardeşimi kaybettim...'

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Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balık restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.



Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın saldırıdan birkaç saat önce aynı mekanda olduğu ve merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile toplantı yaptığı öğrenildi.

Fikret Orman'ın, merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile siyah beyazlı ekibin geçmiş dönemlerine ilişkin gerçekleştirdiği söz konusu toplantı sonrasında Amerika'ya uçağı olduğu gerekçesiyle saldırıdan önce mekandan ayrıldığı belirtildi.

FİKRET ORMAN: CAN DOSTUMU KAYBETTİM

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Daha sonra ölüm haberini alan Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin Hürriyet Gazetesi Beşiktaş Muhabiri İsmail Er'e konuştu.

Orman, yönetici arkadaşlarıyla birlilkte evinde üzgün olduğunu belirterek, "Kardeşimi kaybettim. Can dostumdu. Yeri doldurulmaz bir arkadaşımdı." ifadelerini kullandı.

Adli Tıp Kurumu önünden yapılan bağlantıda Beyaz TV Muhabiri, Mahmutyazıcoğlu'nun dün gece eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile bir toplantı yaptığını belirtti. Muhabir, daha sonra yaşananları ise şöyle anlattı:

"Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Fikret Bey uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Daha sonra mekâna saldırıyı gerçekleştiren iki şahıs geliyor. Şafak Bey'le görüşmek istemişler."

Mahmutyazıoğlu'nun kendisiyle görüşmek isteyen iki kişiyi, bulundukları mekanın arka tarafında bir yere götürdüğünü anlatan Beyaz TV muhabiri, "Burada 1 milyon liralık bir davayla ilgili aralarında tartışma çıkıyor. Tartışmayı gören Şafak Bey'in şoförü mekana geliyor. Tartışma iyice büyüyor ve Şafak Bey'e ateş etmeye başlıyorlar. Yanlış bilmiyorsam sağ bacağına iki el ateş ediyorlar ve yere düşen Şafak Bey'i sürüklüyorlar. Sürükledikten sonra da iki el daha ateş ediyorlar" dedi.