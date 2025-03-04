Fikret Orman'dan çarpıcı iddia: 'Serdal Adalı'ya kumpas kuracaklar!'

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Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman kendi döneminde 2. başkanlık yapan, halefi Ahmet Nur Çebi ile ilgili sert ifadeler kullanırken mevcut başkan Serdal Adalı’yı da uyardı. Radyo Gol’e konuşan Orman, Çebi ile ilgili olarak “Ben ‘borcu indirdim’ diyor. Borcu indirebilmek için 1 lira gelir artırman, oyuncu satman, sponsorluk yapman lazım. Bir şey yapmadan, Bankalar Birliği ile anlaşma yaparak borcu indirdim diyor. Bu yalanlara milleti inandırmaya çalışıyor. Konuşulmaya değecek bir adam değil. Beşiktaş’ı bitirme operasyonuydu. Beşiktaş’ın yakasından düş. Kulübe gidip Serdal Adalı’yı da rahatsız etme” dedi.

ARKADAN iŞ ÇEViRMEZ

Orman, ayrıca “Beşiktaş’ta öyle bir kin oluştu ki... 3-5 ay sonra Serdal Adalı’ya da kumpas kuracaklar! Serdal Adalı’nın bir dönem daha başkanlık yapması gerektiğini düşünüyorum. Serdal Başkan’ı ben severim, benimle beraber çalıştı. Onun meziyetlerini hep övdüm. Arkadan kumpas kurup iş çevirmez. Transferde de bir duruş gösterdi. Allah yar ve yardımcısı olsun. Beni yedirdiniz, Serdal’ı yedirmeyin” değerlendirmesinde bulundu.

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ADAYLIK iÇiN ‘AHLAKSIZ BiR ADAM DEĞiLiM’ YANITI

Mayısta aday olup olmayacağı ile ilgili de Kartal’ın eski başkanı “Ben ahlaksız bir adam değilim, beraber çalıştığım bir adamın ayağını kaydırmam, öyle şerefsizce hareketlerin içine girmem. Serdal Adalı’nın bir dönem daha devam etmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi, programa ‘Daha da sertleşeceğimi bilsin. Her konuştuğunda cevabını misliyle vereceğim’ mesajı gönderirken Orman, “Misliyle cevabını alır. Elinden geleni ardına koymasın” yanıtını verdi.