Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile son görüşmesini anlattı

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Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Bakırköy'de bir restoranda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıoğlu'nun cenaze töreninde konuştu.

HELALLEŞECEKMİŞ GİBİ

Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı gece yaptıkları görüşmeyi anlatan Orman, "Rahmetli olmadan 5-6 saat önce görüştük. Fabrikam Çorlu'dan geri dönüyordum. Sanki helalleşecekmiş gibi 'Ağabey uğra bir görüşelim, özledim' dedi. Ben de uğradım, 1.5-2 saat sohbet ettik. Allah rahmet eylesin. Başka diyecek bir şey yok." dedi.

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın saldırıdan birkaç saat önce aynı mekanda olduğu ve merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile toplantı yaptığı öğrenilmişti.

Fikret Orman, merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile siyah beyazlı ekibin geçmiş dönemlerine ilişkin gerçekleştirdiği söz konusu toplantı sonrasında Amerika'ya uçağı olduğu gerekçesiyle saldırıdan önce mekandan ayrılmıştı.

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