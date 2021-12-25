Fikret Orman: "İbra olup olmamak çok önemli değil"

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Orman, bugün gerçekleştirilen 2019 yılındaki 3 döneme ait olan mali kongrede, kendisi hakkında kabul edilen "Kesin ihraç talebi" ve açıklanan raporlar ile ilgili açıklamalarda buluyor.

Fikret Orman, "Ben aslında bugün kongreye katılacaktım. Ama dün akşam 7'den sonra bu rapor ortaya çıkınca ve algı oyunları başlayınca katılmama kararı aldım. İbra olup olmamak çok önemli değil. Netice itibariyle ortada bir rapor var. Bu raporla alakalı yargı artık adım atacak. Bugüne kadar dedikodular vardı. Bu raporu kulübe daha evvel geldiğini biliyorum. Bu yönetim bazı kişileri ilgilendiren konular olduğunu ve raporun içinden bazı çıkan şeyler olduğunu da biliyorum" dedi.