Fikret Orman: Beşiktaş'ın tek çaresi Sergen Yalçın değildir! Hüseyin Yücel'e destek olacağız

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Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Samet Aybaba'nın gönderilmesiyle başlayan, Hasan Arat'ın istifasıyla devam eden yoğun Beşiktaş gündemine ilişkin açıklamalar yaptı.

TV100'e konuşan Orman'ın açıklamalarından önemli kısımlar şu şekilde:

İlk gününden beri, Hasan Bey seçildiğinden beri, Hasan Bey'in Beşiktaş'a başkan olması lazımdı. Beşiktaş'la ilgili fikirleri, söylemeleri olan birisiydi. O paylaştıklarıyla birlikte tüm Beşiktaş camiasında bu güzel söylemlerin icraya dönüşmesi fikri vardı. Hasan Bey bunları söylüyor, Beşiktaş'a başkan olması ve yapması lazım düşüncesi vardı. O yüzden ilk günden bu yana başkan olması gerektiğini söylüyordum. Gelişi çok şanssız oldu. Çok yüksek hedefler, çok yüksek şeyler ortaya koydu. Koymuş olduklarının birçoğunu da, yapılması imkansız şeyler gördüm. Akatlar'daki salonda mesela, basketbol salonu yapacağız, yanına otel yapacağız, rezidans yapacağız projeleri vardı. Orası belediyenin arazisi. Bu dediklerinizin planı olmadan, bunları söylemek çok şey değil. Olması zor ihtimaller. Ben stadyumu yapan kişi olarak söyleyeyim, o stadyumun arkasını yıkıp tek tribün yaptığınızda daha az insan sığar. Fakat bunların olma ihtimalleri çok zor şeyler. Yapılması zor iddialardı. Ama esas önemli olan şey, Hasan Arat'la ilgili konuşmak şu anda doğru değil. En önemli konu yarınla ilgili. Yarınla ilgili konuları konuşmak daha doğru olur.

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SAMET AYBABA'NIN KOMİSYON VE ELEKTRONİK İMZA SÖZLERİ

Netice itibariyle burası bir mahkeme değil, ben de hakim değilim. Tespitte bulunmayı doğru bulmam. Disiplin kurulu var. Yeni spor yasasına göre sadece Beşiktaş'ı ilgilendiren konular değil, yargı var. İftira gören birisiyim, bir şey demenin doğru olduğuna inanmıyorum. Karşı tarafın da söyleyecekleri vardır. Beni ilgilendiren şey, dünle ilgili hiçbir şey geliştiremeyeceğimize göre, yarınla ilgili konuşmanın daha doğru olacağını düşünüyorum.

ADAY OLACAK MI?

Eski, istifa etmiş bir başkan neden Beşiktaş başkanlığını kovalasın? Herkes Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek'ten örnek veriyor. Ben istifa ettim, ben neden Beşiktaş başkanlığını kovalar pozisyonda olayım? Beşiktaş'ta aday olma gibi bir durumum yok, onu kovaladığım da yok. Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğu zaman orada olurum. Beşiktaş'ın pazartesi günkü maçı, ondan sonraki haftadaki maçı, mayısa kadar giden süreci konuşmamız lazım. Biz fırsat kollamayız. Ben de öyle. Serdal Adalı'nın da adı geçiyor, o da öyle. Biz Beşiktaş'ın menfaati varsa orada dururuz.

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Beşiktaş'ta sosyal medya üzerinden bir çeteleşme var. Herkes gayet iyi biliyor. Gündem yaratarak, sadece ve sadece dedikodu üzerinden Beşiktaş'ı mahvetmiş durumdalar. Sayın Fikret Orman çalışmalara başladı deniyor ama külliyen yalan! Ben fırsat kollayacak insan mıyım! Bir Allah'ın kulu beni aradı, görüştük desin. Hep milleti kullanarak, Beşiktaş'ı yönetmeye çalıştılar. Beşiktaş'ı sosyal medya yönetir hale geldi. Şu andaki negatif havanın en büyük nedeni budur. İşler kötü gidiyor, Beşiktaş kapandı mı? Beşiktaş'ı her şeye alet ettiler. Beşiktaşlılar artık bunları görsün. Beşiktaş'ın içerisindeki düşmanlar, dışarıdan daha fazla. Yalan, iftiralar... Kumpaslarla Beşiktaş'ı ne hale getirdiler! Kaybeden Beşiktaş oldu. Yapmayın, günahtır, yazıktır. Şu dakikadan itibaren mayıstaki kongreye şu aday, bu aday, bunların konuşulacağı yer mi burası.

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"HÜSEYİN YÜCEL'E DESTEK OLACAĞIZ"

Hüseyin Yücel, istifa edebilirdi, etmedi. Mücadele edeceğim diyor. Biz ona destek olacağız. Bırakmadığı sürece destek vermemiz lazım. Beşiktaş'ın pazartesi günü sahaya kazanmak için çıkması lazım. Kadro, kötü bir kadro değil. Hüseyin Yücel illegal olarak oraya gelmiş birisi değil. Tüzüğe göre gelmiş birisi. Şu anda Beşiktaş'ın resmi olarak başkanı Hüseyin Yücel'dir. Hiç ortada illegal bir durum yoktur. Şu anda Beşiktaş'ın başkanı. Onlar da bir açıklama yapmışlar. Mücadele edeceğiz diyorlar. Takdire şayan bir şey. Kolayı vardı, kaçabilirlerdi. Bu arkadaşlarımıza destek verelim. Onlar götürsünler.

"BEŞİKTAŞ'A BİR ŞEY OLMAZ"

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Beşiktaş nerelerden çıkmıştır, Beşiktaş'a bir şey olmaz. Herkeste bir endişe var. Ben geldiğimde Beşiktaş bundan daha kötü bir durumdaydı. Ortada hiçbir şey yoktu. Ortada aday yoktu. Ben öyle geldim.

"EN BÜYÜK SORUN SOSYAL MEDYA"

Benimle ilgili çalışmalara başladı deniyor. Ben bugün hastanedeydim. İnanılır gibi değil. Olmayan şeyleri olur gibi gösteriyorlar. Ne gerek var? Lütfen bunlara inanmayın, bunlar Beşiktaş'ın dostu değil, düşmanı! Beşiktaş'ı karıştırdılar! Bunların bir bardak suları yok anca atıyorlar! İnsanları kandırıp, Beşiktaş'ı her geçen gün kendilerini meşhur etmek için kullandılar. Onları herkes biliyor. Ahmet Nur Çebi başkanken hesapları tek tek açıkladım. Onların çoğunun yeri, kulüpten çıktı.

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"TALISCA'YA DEĞİL, YAPILANMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Beşiktaş'ın asla Talisca'ya ihtiyacı yok. Beşiktaş'ın Talisca'ya değil, Beşiktaş'ın yapılanmaya ihtiyacı var. Talisca'dan önce kanat oyuncularına ihtiyaç var. Dünyada bir tek Talisca yok! Bizim de çok iyi oyuncularımız var. Talisca bizdeyken, kumpaslarla, şeylerle biz şampiyon olamadık. O zaman da bizim kadromuzda Pepe, Quaresma, birçok oyuncu vardı, şampiyon olamadık. Talisca geldi, her şey bitti değildir. Beşiktaş'ın Talisca'yı konuşacak durumu yok. Genç arkadaşlar istiyor ama Beşiktaş'ın kendi dinamiklerine dönmesi lazım. Yerli oyunculara yatırım yapması lazım. Beşiktaş'ı, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayıran en önemli konu, iki takımda da iyi yerli oyuncular var. Bizim de kendi çocuklarımıza ve yerli oyunculara yatırım yapmamız lazım.

"SERGEN HOCA, FİKRET ORMAN TEK ÇARE OLAMAZ"

Sergen Hoca, önemli bir hoca. Beşiktaş'ta da önemli işler yaptı. Beşiktaş'ın hiçbir zaman tek çaresi Fikret Orman değildir, Sergen Yalçın değildir. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübü. Sergen Hoca tabii ki önemli biri ama tek çaresi olamaz. Beşiktaş'ın çaresi bitmez.