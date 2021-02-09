Fikret Çetinkaya: "Fenerbahçe 9 olimpik branşla amatöre lokomotiflik yapıyor..."

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Fikret Çetinkaya, amatörlere ciddi yatırım yaptıklarını belirterek, “EuroLeague'i kazandılar, voleybolda çok başarılılar. Salonlara Türkiye’de seyirci çekilmesi, Fenerbahçe’nin voleybolda ve basketbolda güçlenmesiyle bu noktaya geldi. Benim koordinatörlüğünü yaptığım 6 branşta da özellikle hem atletizmde hem yüzmede, boksta, yelkende, masa tenisinde gerçekten çok ciddi şekilde yatırımlar yapıyoruz ve hepsinde de hemen hemen her sene ya şampiyon oluyoruz yüzde 90 ya da şampiyonluğu kovalıyoruz. Sadece bu şubelerin üst takımlarında değil, alt takımlarında gençlerde, yıldızlarda, miniklerde hepsinde de özellikle göreceksiniz” diye konuştu.

KULÜP BİRÇOK BRANŞTA OLİMPİYAT KOTASI KOVALIYOR

Amatöre ciddi yatırım yapan bir kulüp olduklarının altını çizen Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sene boksta olimpiyat kotası alındığında belki kotayı alanların hepsi veya yüzde 95’i Fenerbahçe’nin boksörleri olacak. Yüzmede yine kovaladığımız 2-3 kota var. Atletizmde Türkiye’de şirket kulübü olan ENKA’yla beraber uzun yıllardır savaş veriyoruz şampiyonluk için. Orada özellikle altyapıda, gençlerde, genç bayanlarda son 13 senede Türkiye şampiyonluğunu hiç kimseye kaptırmadık. Genç erkeklerde 11 şampiyonluğumuz var. Büyük kadınlarda büyük erkeklerde ciddi yatırımlarımız oldu. Geçmişte Avrupa Şampiyonası’nda kulüplerde, büyüklerde ciddi dereceler aldık. Gençlerde defalarca şampiyonluk kazandık. Yelkende 3 sporcumuz, Alican Kaynar, Ateş ve Deniz Çınar kardeşler olimpiyat kotası aldılar. Daha aşağıdan iyi yelkencilerimiz geliyor ileriye dönük. Masa tenisinde hem bayan hem erkek takımımız Türkiye şampiyonluğunu kovalıyor ve Süper Lig’de birinci durumda. Kürekte önümüzdeki hafta Köyceğiz’de Türkiye Şampiyonası yapılacak. Hem son 3 senenin Türkiye şampiyonuyuz erkeklerde hem de genç bayanlarda da büyük yatırımlar yaptık. Sayın Ali Koç’un yönetiminde kürekte bayanlara ciddi yatırım yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta Köyceğiz’de yapılacak şampiyonada, -geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası’nı kazanmıştık- Türkiye şampiyonluğunu kazanacağımıza inanıyorum hem bayanlarda hem erkeklerde. Orada da 3 teknemiz olimpiyat kotası kovalıyor. Nisan ayında olimpiyat elemeleri var. Türkiye’ye 3 tane kota kazandırırız diye düşünüyorum.”

“DEVLETİN DESTEĞİ AMATÖR BRANŞLARI GELİŞTİRMEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Fikret Çetinkaya, stopaj kanunun düzenlenmesine ilişkin, “Önceki dönemde çıkan değiştirilmeseydi çok iyiydi. Şimdi çıkan tekrar kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız stopaj kanununu tekrar yürürlüğe soktu. Kanun kaldırılmamıştı ama düzenlemelere gidildi. Muhtemelen yine kulüplerin lehine olacak bir şekilde düzenleme yapılır ve bu devam eder. Çünkü gerçekten bizim gibi spor kulüpleri özellikle futbol kulübü olan ve amatör şubeleri futbolun gelirlerini spor kulüplerine bakan kulüplerde devletin desteği bu branşları geliştirebilmemiz için çok önemli. İnşallah orada da bir takım aksaklıklar giderilir, düzeltilir ve kulüplere büyük destek olur” ifadelerini kullandı.

“HER BRANŞTA 3 BÜYÜKLER OLSUN”

Galatasaray ve Beşiktaş’ın eksik olan takımlarını kurmalarını temenni eden Çetinkaya, “Bizim atletizmde hem erkek takımımız var hem bayan takımımız var. Rakibimiz Galatasaray’da sadece erkek atletizmi var, Beşiktaş Kulübü'nde de bayan var. İnşallah bu stopaj kanunu daha güncel duruma getirilirse, Galatasaray’ın bayan takımı, Beşiktaş’ın da erkek takımı kurmasını isteriz. O zaman bu 3 büyük kulübün olmadığı hiçbir branşta, sadece atletizm değil, her branşta 3 büyükler olduğunda başarı yukarıya doğru gider ve Türk sporuna katkısı olur. O nedenle çok önemli” dedi.

“REKOR ÖDÜL PARALARINI REVİZE ETTİK”

Kırılan rekor ve kazanılan şampiyonluklarda primleri revize ettiklerini belirten Çetinkaya, “Rekor paralarını revize ettik. Bu tür Türkiye şampiyonlarında kırdıkları rekor rakamları belli ama rekor puanlı lig yarışlarında kırıldığı zaman yüzde 50 daha artıyor. Onun dışında ciddi ödüller ve Avrupa Şampiyonası katılımı, Balkan Şampiyonası'na ödül koyduk. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde senelerdir ödül yok deniliyordu. Fenerbahçe’de uzun yıllar uğraş verdik. Başkanımız Ali Koç, 'Amatörlerde ödül olmazsa olmaz' dedi, çok teşekkür ediyorum kendisine. 25 Aralık 2020 tarihinde yönetim kurulunda kabul edildi ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bütün rekor kıranların ve takım halinde şampiyon olanların primleri var. Avrupa’da, olimpiyatlarda alacakları paralar belli. Hepsini şube sorumlularımıza tebliğ ettik. Sadece sporcuların değil, antrenörlerin de ödülleri var. O bakımdan sevinçliyiz. Zaten tercih edilen bir kulüptük, bu ödüllerle beraber daha da öne alınacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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