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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.06.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Fikayo Tomori resmen Milan'da!

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Fikayo Tomori resmen Milan'da!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, geçen sezon ara transfer döneminde Chelsea'den kiraladığı İngiliz stoper Fikayo Tomori ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmedeki satın alma opsiyonunu devreye sokan Milan, 23 yaşındaki İngiliz milli futbolcuyu 30 Haziran 2025 tarihine kadar renklerine bağladı. 

Tomori'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, Milan'ın transfer için 30 milyon avroya yakın ödeme yapacağını ileri sürdü.

Fikayo Tomori resmen Milanda

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