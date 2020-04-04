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Futbol
Haber Giriş: 04.04.2020 - 00:00,Son Güncelleme:/

FIFA'nın koronavirüs çalışma grubu ilk toplantısını yaptı

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FIFA'nın koronavirüs çalışma grubu ilk toplantısını yaptı
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FIFA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının futbola etkilerini değerlendirmek üzere kurduğu çalışma grubu, hazirandaki bütün uluslararası maçların ertelenmesini tavsiye etti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, çalışma grubunun video konferans yöntemiyle ilk toplantısını gerçekleştirdiği ifade edildi.

Grubun, haziran ayında oynanacak bütün uluslararası maçların ertelenmesi yönünde FIFA Konseyi'ne öneri sunduğu kaydedildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri fikstürünün yeniden belirlenebilmesi için federasyonlarla ikili görüşmeler yapılmasının tavsiye edildiği belirtildi.

Açıklamada, "FIFA, herhangi bir karar alma sürecinde birinci önceliğin insan sağlığı olduğunu yinelemektedir." denildi

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