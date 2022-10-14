Volkan Demirel'i rahatlatan gelişme! Hatayspor'a transfer yasağı gelmişti...

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6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alması sonrası Serkan Özbalta ile yollarını ayıran ve takımın başına Volkan Demirel'i getiren Hatayspor, Sivasspor'u deplasmanda, Alanyaspor 'u ise evinde mağlup ederek ayağa kalktı.

3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

2 maçlık galibiyet serisinin ardından 7 puanla 16. sıraya yükselen ve moral depolayan Akdeniz ekibinde sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Güney ekibinde 2020-21 sezonunda Braga'dan kiralık forma giyen savunma oyuncusu Pablo Santos'a olan borç ödenmediği için 3 dönem transfer yasağı gelmişti. Bu durum da bordo beyazlıların kadrosuna yeni oyuncu tescili yapamayacağı anlamına geliyordu.

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AVUKATINDAN FAİZ VURGUSU

Brezilyalı oyuncunun avukatı Jose Rebelo da Silva, 1 Haziran 2021 itibariyle 30 bin Euro'luk ödemenin yapılmadığını ve kararın FIFA Disiplin Kurulu tarafından alındığını belirtmiş, FIFA'nın 5 bin Euro'luk cezasının yanı sıra faiziyle birlikte kulübün borcunun 32 bin 38 Euro olduğunu ifade etmişti. Transfer yasağına dair dosyanın FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırıldığı vurgulanırken bir son dakika gelişmesi meydana geldi.

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32 BİN 38 EURO ÖDENDİ, YASAK KALKTI

Fanatik'in haberine göre, kariyerine şu an Suudi Arabistan ekibi Al Raed'de devam Pablo Santos’a faiziyle birlikte 32 bin 38 Euro’nun ödenmesi sonrası transfer yasağı FIFA tarafından kaldırıldı.

VOLKAN DEMİREL'DEN MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Serkan Özbalta ile dibe demir atan bordo-beyazlılar, Volkan Demirel’in gelişiyle ayağa kalktı. Güney ekibi, Sivas deplasmanından sonra evinde Alanyaspor’u tek gol golle yıktı. Genç teknik adam muhteşem bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz hafta Sivasspor galibiyetiyle ilk 3 puanını alan Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, üst üste ikinci galibiyetini Alanyaspor karşısıdna elde etti. Akdeniz ekibini 1-0'la geçen Hatay, iç sahada da ilk kez kazandı.