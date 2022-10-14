Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Volkan Demirel'i rahatlatan gelişme! Hatayspor'a transfer yasağı gelmişti...

Güncelleme Tarihi:

#Volkan Demirel#FIFA#Hatayspor
Volkan Demireli rahatlatan gelişme Hatayspora transfer yasağı gelmişti...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 23:49

Süper Lig ekibi Hatayspor'un aldığı 3 dönem transfer yasağı, Pablo Santos’a olan borcun faiziyle birlikte toplam 32 bin 38 Euro olarak ödenmesi sonrası FIFA tarafından kaldırıldı.

Haberin Devamı

6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alması sonrası Serkan Özbalta ile yollarını ayıran ve takımın başına Volkan Demirel'i getiren Hatayspor, Sivasspor'u deplasmanda, Alanyaspor 'u ise evinde mağlup ederek ayağa kalktı.

3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

2 maçlık galibiyet serisinin ardından 7 puanla 16. sıraya yükselen ve moral depolayan Akdeniz ekibinde sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Güney ekibinde 2020-21 sezonunda Braga'dan kiralık forma giyen savunma oyuncusu Pablo Santos'a olan borç ödenmediği için 3 dönem transfer yasağı gelmişti. Bu durum da bordo beyazlıların kadrosuna yeni oyuncu tescili yapamayacağı anlamına geliyordu.

Gözden Kaçmasın

Spor camiası Bartın için tek yürek Geçmiş olsun mesajlarıSpor camiası Bartın için tek yürek! Geçmiş olsun mesajlarıHaberi görüntüle

AVUKATINDAN FAİZ VURGUSU

Brezilyalı oyuncunun avukatı Jose Rebelo da Silva, 1 Haziran 2021 itibariyle 30 bin Euro'luk ödemenin yapılmadığını ve kararın FIFA Disiplin Kurulu tarafından alındığını belirtmiş, FIFA'nın 5 bin Euro'luk cezasının yanı sıra faiziyle birlikte kulübün borcunun 32 bin 38 Euro olduğunu ifade etmişti. Transfer yasağına dair dosyanın FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırıldığı vurgulanırken bir son dakika gelişmesi meydana geldi.

Haberin Devamı

32 BİN 38 EURO ÖDENDİ, YASAK KALKTI

Fanatik'in haberine göre, kariyerine şu an Suudi Arabistan ekibi Al Raed'de devam Pablo Santos’a faiziyle birlikte 32 bin 38 Euro’nun ödenmesi sonrası transfer yasağı FIFA tarafından kaldırıldı.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayın Rumen oyuncuları Morutan ve Cicaldau kayıp Büyük hayal kırıklığı...Galatasaray'ın Rumen oyuncuları Morutan ve Cicaldau kayıp! Büyük hayal kırıklığı...Haberi görüntüle

VOLKAN DEMİREL'DEN MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Serkan Özbalta ile dibe demir atan bordo-beyazlılar, Volkan Demirel’in gelişiyle ayağa kalktı. Güney ekibi, Sivas deplasmanından sonra evinde Alanyaspor’u tek gol golle yıktı. Genç teknik adam muhteşem bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz hafta Sivasspor galibiyetiyle ilk 3 puanını alan Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, üst üste ikinci galibiyetini Alanyaspor karşısıdna elde etti. Akdeniz ekibini 1-0'la geçen Hatay, iç sahada da ilk kez kazandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Volkan Demirel#FIFA#Hatayspor

BAKMADAN GEÇME!

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya
Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak Kiracı kusurlu duruma düşebilir

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak! 'Kiracı kusurlu duruma düşebilir'

#Kiralık Evler
Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması

BAKMADAN GEÇME!

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya
Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak Kiracı kusurlu duruma düşebilir

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak! 'Kiracı kusurlu duruma düşebilir'

#Kiralık Evler
Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması