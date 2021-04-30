FIFA'dan UEFA ve İngiliz kulüplerinin sosyal medyayı boykot kararına destek

FIFA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medyada giderek artan ayrımcı ve saldırgan gönderilerin kınandığını ifade edildi.



Açıklama şöyle devam etti:



"Yetkililerin ve sosyal medya şirketlerinin bu iğrenç uygulamalara son vermek için gerçek ve etkili adımlar atmaları gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bu durum her zaman daha da kötüye gidiyor ve buna bir son vermek için bir şeylerin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor."



Sosyal medya boykotu bugün İngiltere yerel saatiyle 15.00'te başlayacak ve 3 Mayıs Pazartesi günü 23.59'da sona erecek.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...