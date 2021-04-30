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GeriFutbol FIFA'dan UEFA ve İngiliz kulüplerinin sosyal medyayı boykot kararına destek
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

FIFA'dan UEFA ve İngiliz kulüplerinin sosyal medyayı boykot kararına destek

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FIFA'dan UEFA ve İngiliz kulüplerinin sosyal medyayı boykot kararına destek

FIFA, sosyal medyada artan siber istismar ve ayrımcı söylemleri protesto etmek amacıyla Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını üç günlüğüne kapatma kararı alan UEFA ve İngiliz futbol kulüplerine destek verdiğini açıkladı.

FIFA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medyada giderek artan ayrımcı ve saldırgan gönderilerin kınandığını ifade edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Yetkililerin ve sosyal medya şirketlerinin bu iğrenç uygulamalara son vermek için gerçek ve etkili adımlar atmaları gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bu durum her zaman daha da kötüye gidiyor ve buna bir son vermek için bir şeylerin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor."

Sosyal medya boykotu bugün İngiltere yerel saatiyle 15.00'te başlayacak ve 3 Mayıs Pazartesi günü 23.59'da sona erecek.

FIFAdan UEFA ve İngiliz kulüplerinin sosyal medyayı boykot kararına destek

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