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FIFA'dan transfer sisteminde devrim niteliğinde değişikler: Her futbolcunun bir serbest kalma bedeli olacak, maaşı düşük futbolcular kendi transferinden pay alacak!

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#Futbol#FIFA#Transfer
FIFAdan transfer sisteminde devrim niteliğinde değişikler: Her futbolcunun bir serbest kalma bedeli olacak, maaşı düşük futbolcular kendi transferinden pay alacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 15:41

FIFA ve FIFPRO, küresel futbol transfer piyasasında çığır açan bir düzenleme için anlaşmaya vardı. 1 Ocak 2027 itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte her futbolcunun sözleşmesinde bir serbest kalma bedeli olacak, düşük maaşlı oyunculara kendi transferlerinden yüzde 5 pay verilecek. İşte detaylar...

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), futbol tarihinin en büyük yapısal reformlarından birine imza attı.

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"SERBEST KALMA BEDELİ" TÜM DÜNYADA ZORUNLU HALE GELİYOR

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre; Mevcutta kulüpler ve futbolcuların inisiyatifine bırakılan 'serbest kalma bedeli'nin 1 Ocak 2027'den itibaren yapılacak tüm profesyonel futbolcu sözleşmelerinde yer almasının zorunlu olacağı duyuruldu.

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Uzun yıllardır İspanya'da uygulanan bu kuralın küresel çapta yürürlüğe girmesiyle birlikte kulüplerin, bonservisini elinde bulundurduğu ancak satmak istemediği futbolcuların önünü tıkamak için pazarlık edilemez rakamlar talep etmesinin önlenmesi, uzun süren transfer süreçlerinin kısaltılması, çığırından çıkan bonservis transfer harcamalarının azaltılması ve oyuncuların da kariyerlerini şekillendirme noktasında daha fazla söz sahibi olmasına olanak tanınması hedefleniyor.

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FIFAdan transfer sisteminde devrim niteliğinde değişikler: Her futbolcunun bir serbest kalma bedeli olacak, maaşı düşük futbolcular kendi transferinden pay alacak

OYUNCULAR KENDİ TRANSFERLERİNDEN PAY OLACAK

FIFA VE FIFPRO'nun anlaşmaya vardığı bir diğer konu ise futbolcuların kendi transferlerinden pay alması.

Yeni düzenlemeye göre yıllık maaşı 150 bin euronun altında olan oyuncular, başka bir kulübe transfer olduklarında kendileri için ödenen toplam transfer bedelinin yüzde 5'ini alacak. Yıllık sabit maaşı 150 bin euronun altında olan futbolcular için bu pay zorunlu olacak.

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#Futbol#FIFA#Transfer

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