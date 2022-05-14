Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı! "Şampiyonluk böyle kutlanır"

#Trabzonspor#Süper Lig#FIFA
FIFAdan Trabzonspor paylaşımı Şampiyonluk böyle kutlanır

Spor Toto Süper Lig'de mutlu son ulaşan bordo mavililerde kutlamalar devam ederken FIFA da Trabzonspor'un kutlamalarına sessiz kalmadı.

Haberin Devamı

Trabzonspor'un şampiyonluk görüntüleri dünya basınında gündem olmaya devam ederken FIFA'dan da paylaşım geldi.

FIFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bordo mavililerin denizden başlayan kutlamalarını paylaşarak, "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları" ifadelerini kullandı.

FIFAdan Trabzonspor paylaşımı Şampiyonluk böyle kutlanır

TRABZONSPOR KAFİLESİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI İÇİN ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE STADA GİTTİ

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında denizde oluşturulan şampiyonluk filosu sonrasında Trabzonspor kafilesi üstü açık otobüsle Medical Park Stadyumu'na gitti. Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreniyle şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Haberin Devamı

Tören öncesinde ise bir dizi kutlama etkinliği gerçekleştirilirken, Karadeniz ekibi ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturdu.

Bordo-mavililerin denizde yaptığı kutlamalara ise birçok irili ufaklı balıkçı tekneleri ve gezinti tekneleri eşlik etti ve Karadeniz sularını karnaval alanına çevirdi.

Onlarca balıkçı teknesi ve kayık Trabzonspor kafilesini taşıyan gezinti teknesine katılırken, iki sahil güvenlik gemisi de teknelere eşlik etti. Şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştığında coşku artarken, limanda, sahilde ve kayalıklar üzerinde bekleyen bordo-mavili taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Bordo Mavili kafileyi taşıyan tekne daha sonra Trabzon Limanı'na geçti. Trabzon Limanı'nda kendilerini bekleyen üstü açık otobüsle birlikte Bordo Mavili futbolcular Medical Park Stadyumu'na hareket etti. Takım otobüsüne yol boyunca Bordo Mavili taraftarlar yoğun sevgi gösterilerinde bulunurken, kafile şampiyonluk kutlamaları için stadyuma ulaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Süper Lig#FIFA

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Rusyadan flaş Finlandiya kararı Elektrik tedariki askıya alındı...

Son dakika: Rusya'dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı...

#Rusya
Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

#Haliç
Londra-İstanbul caz hattı

Londra-İstanbul caz hattı

#Jordan Rakei

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Rusyadan flaş Finlandiya kararı Elektrik tedariki askıya alındı...

Son dakika: Rusya'dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı...

#Rusya
Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

#Haliç
Londra-İstanbul caz hattı

Londra-İstanbul caz hattı

#Jordan Rakei