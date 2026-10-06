FIFA'dan skandal karar! Dünya Kupası'nda oynadı, itiraz geldi

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Dünya futbolunda FIFA’yı hedef alan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. New York Times ve Le Monde’un ulaştığı belgelere göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin kalecisi Lionel Mpasi, Fransa’dan Kongo’ya geçiş işlemleri tamamlanmadan milli takımda forma giydi.

İddialara göre FIFA, oyuncunun milli takım değiştirmesi için gerekli prosedürlerin tamamlanmadığını tespit etmesine rağmen Mpasi’nin forma giymesine izin verdi.

Bu durum, Dünya Kupası’na katılma hakkını Kongo’ya kaybeden Nijerya’da büyük tepkiye neden oldu.

FIFA, UYGUN OLMADIĞINI BİLİYORDU

New York Times ve Le Monde tarafından incelenen FIFA belgelerinde, Kongo’nun kalecisi Lionel Mpasi’nin milli takım değişikliğiyle ilgili gerekli evraklarının tamamlanmadığı belirtildi.

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İddiaya göre FIFA’nın hukuk departmanında görev yapan yetkililer, Dünya Kupası öncesinde Mpasi’nin milli takımda oynayabilmesi için gerekli şartları karşılamadığını kendi aralarında değerlendirdi.

Ancak buna rağmen hem oyuncunun hem de Kongo’nun elemelerde mücadele etmesine izin verildi.

KONGO, JAMAICA'YI ELEDİ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Kupası’na katılabilmek için kritik bir aşamaya geldiğinde Lionel Mpasi kadroda yer aldı.

Kongo’nun Dünya Kupası bileti alabilmesi için Jamaika karşısında bir maç daha kazanması gerekiyordu. FIFA’nın soruşturma sürerken takıma ve oyuncuya izin vermeye devam ettiği belirtildi.

Kongo, Jamaika’yı mağlup ederek Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.

Bu sonuçla birlikte Kongo, 52 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası’nda boy gösterme fırsatı yakaladı.

NİJERYA İTİRAZ ETTİ

FIFA’nın Kongo Milli Takımı hakkındaki soruşturmasının ise Nijerya’nın yaptığı itirazın ardından başladığı aktarıldı.

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Nijerya, Kongo’ya karşı oynadığı maçın ardından turnuva dışında kalmıştı. Kongo’nun Jamaika karşısındaki kritik mücadeleye yükselmesinin ardından Nijerya, bazı oyuncuların uygunluğu konusunda FIFA’ya şikayette bulundu.

FIFA’nın yaptığı incelemede ise Lionel Mpasi’nin geçmişi mercek altına alındı.

FRANSA'DA FORMA GİYMİŞTİ

Soruşturma sırasında FIFA yetkilileri, Mpasi’nin daha önce Fransa’nın alt yaş kategorilerinde forma giydiğini ve ardından Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’nı tercih ettiğini belirledi.

Ancak oyuncunun Fransa’dan Kongo’ya geçişi için gerekli resmi işlemlerin tamamlanmadığı ortaya çıktı.

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İddiaya göre FIFA bu durumu tespit etmesine rağmen Mpasi’nin oynamasına engel olmadı.

Bu karar, Dünya Kupası biletini Kongo’ya kaptıran Nijerya açısından yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

FIFA’nın söz konusu süreçte neden oyuncunun uygunluğuna ilişkin prosedürleri tamamlamadan karşılaşmaların oynanmasına izin verdiği ise merak konusu oldu.