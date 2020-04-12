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Futbol
Haber Giriş: 12.04.2020 - 18:44,Son Güncelleme:

FIFA'dan kulüplere transfer müjdesi

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FIFA'dan kulüplere transfer müjdesi
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FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching, corona virüs salgını nedeniyle üçüncü bir transfer dönemini olabileceğinin sinyalini verdi.

Dünyayı saran ve spor organizasyonlarının durmasına yol açan corona virüs nedeniyle transfer dönemine rahatlama getiriliyor.

Alman basınına açıklamalar yapan FIFA yöneticisi James Kitching, "Üçüncü bir transfer dönemi görebiliriz. Sözleşmesi planlanandan geç sona erecek futbolcuların da kendilerini bu konuda güvende hissetmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulüplerin mağdur edilmesinin önüne geçilmeye çalışıldığı belirtilirken, erteleme sürelerinin ne kadar olacağı, transfer dönemleri ve ek süreler için çalışma yapılacağı aktarıldı.

FIFAdan kulüplere transfer müjdesi

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