FIFA'dan Kayserispor'a transfer yasağı!

Haberin Devamı

Eylül ayında Erdal Rakip'in alacaklarından dolayı Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, Akdeniz ekibinin yanına bir kulüp daha eklendi.

Süper Lig'de zor günler geçiren ve düşme hattında yer alan takımlardan Kayserispor'un (3 dönem) da transfer tahtası kapandı.

18 takımlı Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan tek takım olan Kayserispor, topladığı 5 puanla 17. sırada bulunuyor.

EYÜPSPOR: "ÖDEME YAPILDI, YASAK KALDIRILDI"

Öte yandan FIFA'nın süresiz transfer yasağı getirildiğini duyurduğu Eyüpspor, yasağa neden olan dosyanın ödemesinin yapıldığını ve transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.