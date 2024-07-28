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FIFA'dan Kanada'ya drone cezası! 6 puanı silindi

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#Paris2024#FIFA#Kanada
FIFAdan Kanadaya drone cezası 6 puanı silindi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 09:10

FIFA, Yeni Zelanda'nın antrenmanını drone ile gözetlemesi nedeniyle Kanada Kadın Futbol Takımı'na, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 6 puan cezası verdi.

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Kanada Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Bev Priestman'ın, Paris 2024 Olimpiyatları Oyunları öncesinde gruptaki rakiplerinden Yeni Zelanda'nın antrenmanını drone ile gözetlediği için görevine son verilmişti.

FIFA da bu durumla ilgili kararını açıkladı. FIFA'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan duyuruda, Kanada Futbol Takımı'na, olimpiyatlarda 6 puan cezası ve 200 bin İsviçre Frangı para cezası verildiği ifade edildi.

Ayrıca Beverly Priestman, Joseph Lombardi ve Jasmine Mander'in de 1 yıl futboldan men ceza aldığı belirtildi.

Olimpiyat boyunca Kanada Kadın Futbol Takımı'nın başında Yardımcı Antrenör Andy Spence yer alacak.

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#Paris2024#FIFA#Kanada

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