FIFA’dan Josef ve Beşiktaş’a büyük müjde!

2018-2020 yılları arasında Suudi Arabistan kulübünde forma giyen Josef, 6 aylık alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip sezon başında Beşiktaş’a gelmişti.

Al Ahli de bunun üzerine FIFA’ya başvurup, ‘haksız fesih’ olduğu iddiasıyla Brezilyalı oyuncu ve Beşiktaş’tan toplam 16 milyon 366 bin Euro tazminat talebinde bulunmuştu.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Josef’in haklı fesih gerçekleştirdiğine karar verip Al Ahli’nin tazminat talebini reddetti.

Suudi Arabistan kulübü ayrıca Josef’e, yapmadığı ödemelerin yanında 4.7 milyon Euro ödeyecek.

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