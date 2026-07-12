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FIFA'dan İngiltere'nin golüyle ilgili açıklama!

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#FIFA#2026 Dünya Kupası#İngiltere
FIFAdan İngilterenin golüyle ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 11:03

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin, Norveç maçında attığı ilk gol öncesinde topun kamera kablosuna çarpıp yön değiştirdiğine dair kanıt bulunamadığını açıkladı.

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FIFA, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Norveç ile İngiltere, Miami Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, İngilizlerin 45+2. dakikada Jude Bellingham ile attığı gol gündem oldu.

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Norveç kalecisi Örjan Nyland'ın kullandığı kale vuruşu sonrasında topun havadayken kameraya çarpıp yön değiştirdiği belirtilirken, FIFA bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

FIFA konuyla ilgili açıklamasında, "İngiltere'nin 45+2. dakikada attığı golden önce, topun içindeki sensör, grafiklerde herhangi sapma göstermedi. Bu nedenle topun kabloya temas ettiğine ve topun hareketini değiştirdiğine dair kanıt bulunamadı" ifadelerini kullandı.

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#FIFA#2026 Dünya Kupası#İngiltere

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