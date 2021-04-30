FIFA'dan iki Fransız kulübüne transfer yasağı

FIFA resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında yürürlüğe giren transfer hükümleriyle ilgili ilk kez böyle bir yaptırım uygulandığı duyuruldu.



FIFA cezaya gerekçe olarak, Temmuz 2020'de Paris FC ile amatör sözleşme imzalayan bir oyuncunun, 6 hafta sonra Angers SCO'ya transfer olmasını "köprü transfer" olarak değerlendirdiğini açıkladı.

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