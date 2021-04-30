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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

FIFA'dan iki Fransız kulübüne transfer yasağı

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FIFA'dan iki Fransız kulübüne transfer yasağı

FIFA Disiplin Komitesi, Fransız kulüpleri Paris FC ve Angers SCO'ya transfer yönetmeliklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bir transfer döneminde transfer yasağının yanı sıra 30'ar bin İsviçre Frangı (272 bin Lira) para cezası verdi.

FIFA resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında yürürlüğe giren transfer hükümleriyle ilgili ilk kez böyle bir yaptırım uygulandığı duyuruldu.

FIFA cezaya gerekçe olarak, Temmuz 2020'de Paris FC ile amatör sözleşme imzalayan bir oyuncunun, 6 hafta sonra Angers SCO'ya transfer olmasını "köprü transfer" olarak değerlendirdiğini açıkladı.

FIFAdan iki Fransız kulübüne transfer yasağı

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