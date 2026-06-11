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FIFA'dan Haiti formasına yasak! O tasvir 'siyasi' bulundu

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#Dünya Kupası#FIFA#Haiti
FIFAdan Haiti formasına yasak O tasvir siyasi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 16:26

2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Haiti, formasındaki tasvirin FIFA tarafından siyasi bulunması nedeniyle tasarımı değiştirdi.

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Turnuvaya 1974'ten sonra ikinci kez katılma hakkını kazanan Haiti, formasının ilk tasarımında 18 Kasım 1803 tarihinde Fransız ordusuna karşı kazanılan Vertieres Savaşı ve Haiti Devrimi'nden ilham alınan tasvire yer vermişti.

 

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Haiti Futbol Federasyonu, FIFA'nın "ülkenin bayrağını göndere çeken bağımsızlık yanlıları" tasvirini siyasi bulması ve değiştirilmesini istemesinin ardından forma tasarımını değiştirdi.

FIFAdan Haiti formasına yasak O tasvir siyasi bulundu

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Haiti, şubat ayındaki Kış Olimpiyatları'ndan önce de kayak kıyafetlerindeki bir tasvir nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) talebi üzerine değişiklik yapmak zorunda kalmıştı.

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Turnuva tarihinde henüz puanı bulunmayan Haiti, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te İskoçya ile karşılaşacak.

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#Dünya Kupası#FIFA#Haiti

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