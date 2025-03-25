FIFA'dan Galatasaraylı Davinson Sanchez'e yasak!

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2026 Dünya Kupası elemelerinde geçtiğimiz cuma günü Kolombiya’nın deplasmanda Brezilya’ya 2-1 yenildiği maçta başına aldığı darbe sonrası geçici bilinç kaybı yaşayan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Galatasaraylı Davinson Sanchez’e FiFA’dan yasak geldi.

Marca’da yer alan habere göre, FiFA beyin sarsıntısı ve kafa travmaları gibi durumlarda futbolcuların 7 günden önce sahaya dönüşünü yasakladığı için Davinson Sanchez, Kolombiya’nın yarın Paraguay ile yapacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.