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FIFA'dan Galatasaray'a Derrick Köhn cezası!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#FIFA#Köhn
FIFAdan Galatasaraya Derrick Köhn cezası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 13:13

UEFA, Galatasaray'a Derrick Köhn'ün ödemeleri konusundaki aksaklık sebebiyle ceza verdi.

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Galatasaray, geçtiğimiz şubat ayında Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün bonservisinin ödemesi konusundaki krizde yeni bir gelişme yaşandı.

3 milyon 350 bin Euro karşılığında transfer edilen Köhn'ün bonservisinin 1.5 milyon Euro'luk kısmını ödeyen sarı kırmızılılar, kalan parayı geciktirince Alman takımı FIFA'ya gitmişti.

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FIFA BASKI YAPTI

Alman basınında yer alan haberlere göre FIFA, Galatasaray'ı transfer yasağıyla tehdit ederek hızlı bir şekilde harekete geçti. Sarı - kırmızılıar 2.5 milyon Euro'yu tek seferde Hannover 96'ya ödedi.

TAZMİNAT KARARI

Ancak haberde Galatasaray'ın, 2.5 milyon Euro'yu hemen ödemesine rağmen tazminat ödemekten kurtulamadığı vurgulandı. FIFA, Galatasaray'ın Hannover 96'ya 300 bin Euro da tazminat ödemesine hükmettiği ve sarı - kırmızılıların da bu cezayı da ödediği kaydedildi.

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#Galatasaray#FIFA#Köhn

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