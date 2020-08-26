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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

FIFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray anketi!

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FIFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray anketi!
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FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarlarına ilişkin anket başlattı.

FIFA'nın 13.4 milyon takipçili Twitter hesabından yapılan ankette, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusu yer alırken, paylaşımda sarı-lacivert ve sarı-kırmızılı taraftarların fotoğrafları da bulundu.

TSİ 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anket 12 saat sürecek.

FIFAdan Fenerbahçe ve Galatasaray anketi

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