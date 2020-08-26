FIFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray anketi!
FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarlarına ilişkin anket başlattı.
FIFA'nın 13.4 milyon takipçili Twitter hesabından yapılan ankette, "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" sorusu yer alırken, paylaşımda sarı-lacivert ve sarı-kırmızılı taraftarların fotoğrafları da bulundu.
TSİ 15.00'te başlatılan ankette bir saat içinde yaklaşık 200 bin taraftar oyunu kullandı. Anket 12 saat sürecek.
🚨 ⚽️ 🗳️— FIFA.com (@FIFAcom) August 26, 2020
🟡🔵 @Fenerbahce
🦁 @GalatasaraySK
Who has the more passionate fans?
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