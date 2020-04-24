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GeriFutbol FIFA'dan federasyonlara 150 milyon dolar corona virüs yardımı!
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 24.04.2020 - 17:16,Son Güncelleme:

FIFA'dan federasyonlara 150 milyon dolar corona virüs yardımı!

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FIFA'dan federasyonlara 150 milyon dolar corona virüs yardımı!
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FIFA, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, salgından etkilenen futbol camiasını rahatlatma planının ilk adımı olarak birliğe üye 211 ülkenin futbol federasyonlarına toplamda 150 milyon dolara yakın finansal destekte bulunulacağı belirtildi.

Buna göre her federasyonun 2019 ve 2020 yılları için hak edilmiş ödemelerinin yanı sıra, en az 500 bin dolarlık para yardımı alacağı ifade edildi.

FIFAdan federasyonlara 150 milyon dolar corona virüs yardımı

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