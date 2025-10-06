×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

FIFA'dan Eyüpspor ve Kayserispor'a transfer yasağı!

Güncelleme Tarihi:

#FIFA#Süper Lig#Transfer Yasağı
FIFAdan Eyüpspor ve Kayserispora transfer yasağı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 12:05

FIFA, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ve Kayserispor'un transfer tahtalarının kapatıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Eylül ayında Erdal Rakip'in alacaklarından dolayı Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, Akdeniz ekibinin yanına 2 kulüp daha eklendi.

Süper Lig'de zor günler geçiren ve düşme hattında yer alan takımlardan Eyüpspor (süresiz) ile Kayserispor'un (3 dönem) da transfer tahtası kapandı.

18 takımlı Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan tek takım olan Kayserispor, topladığı 5 puanla 17. sırada bulunuyor. Kayserispor gibi 5 puana sahip olan Eyüpspor da averajla 16. sırada yer alıyor.

Gözden KaçmasınSüper Ligde gol krallığı yarışında Onuachu zirvedeSüper Lig'de gol krallığı yarışında Onuachu zirvede!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#FIFA#Süper Lig#Transfer Yasağı

BAKMADAN GEÇME!