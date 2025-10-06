FIFA'dan Eyüpspor ve Kayserispor'a transfer yasağı!

Haberin Devamı

Eylül ayında Erdal Rakip'in alacaklarından dolayı Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, Akdeniz ekibinin yanına 2 kulüp daha eklendi.

Süper Lig'de zor günler geçiren ve düşme hattında yer alan takımlardan Eyüpspor (süresiz) ile Kayserispor'un (3 dönem) da transfer tahtası kapandı.

18 takımlı Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan tek takım olan Kayserispor, topladığı 5 puanla 17. sırada bulunuyor. Kayserispor gibi 5 puana sahip olan Eyüpspor da averajla 16. sırada yer alıyor.