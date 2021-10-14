Son Dakika: FIFA'dan Dünya Kupası için tarihi karar! İş ciddileşti, Infantino örneklerle duyurdu...

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FIFA, Dünya Kupası'nda köklü değişikliklere devam etmek istiyor. Dev turnuvada 2026'dan itibaren 48 takıma yer verecek futbolun patronu, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi için harekete geçti.

FIFA'nın patronu, Dünya Kupası'nın daha sık düzenlenerek büyüsünü kaybetmeyeceği görüşünde.

İnfantino, kupanın 2 yılda bir düzenlenmesi çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Super Bowl, Wimbledon ve Şampiyonlar Ligi organizasyonlar her yıl düzenleniyor ve bu maçlar heyecanla bekleniyor." şeklinde konuştu.

WENGER'DEN 'FUTBOLCU YAŞI GEÇİYOR' VURGUSU



FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya yakınlığıyla bilinen ve onun danışmanlığını da yapan Arsene Wenger, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nın her iki yılda bir düzenlenmesi görüşüne destek çıkıyor.

Wenger, konu hakkında "Dünya Kupalarındaki takımların yaş ortalamalarına baktığınızda genellikle 27-28 civarında. Dünya Kupası dört yılda bir yapıldığı için bunu yeniden kazanma şansları oldukça az. Çünkü bir sonraki Dünya Kupası’na geldiklerinde yaşları 32-33 oluyor. Bu nedenle Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesi konusunu konuşmalıyız" ifadelerini kullanıyor.

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İSRAİL - FİLİSTİN ORTAK DÜNYA KUPASI DÜZENLEYEBİLİR

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsrail ziyaretinde 2030 Dünya Futbol Şampiyonası’na bölgedeki bazı Arap ülkeleri ile İsrail’in ev sahipliği yapmasını önerdi. Infantino İsrail ve Filistin'in ortaklaşa Dünya Kupası düzenleyeceğini de bildirdi.

2024'TE KARAR VERİLECEK

2030 Dünya Futbol Şampiyonası'nın nerede yapılacağına ise 2024 yılında karar verilecek. Turnuva için Güney Amerika ülkeleri Uruguay, Arjantin, Şili ve Paraguay ortak başvuruda bulundu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Britanya Krallığı'na bağlı dört ülke ile İrlanda'nın turnuvaya talip olduğunu açıkladı.



PORTEKİZ, İSPANYA VE ÇİN DE TALİP



Öte yandan Portekiz, İspanya ve Çin Halk Cumhuriyeti de tek başına turnuvayı düzenlemek isteyen diğer ülkeler. Dünya Kupası önümüzdeki yıl Katar'da yapılacak ve ardından 2026 Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksika ve Kanada'nın ortaklığında gerçekleştirilecek.





