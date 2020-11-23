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FIFA'dan CAF Başkanı Ahmed'e 5 yıl men cezası
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmed, futboldan 5 yıl men edildi.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ahmed'in 2017-2019 yılları arasında CAF fonlarını usulsüz biçimde kullandığı belirlendi.
Görevini kötüye kullandığı tespit edilen Ahmed'e FIFA tarafından 5 yıl men ve 200 bin İsviçre frangı para cezası verildi.
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