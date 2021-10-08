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FIFA'dan Bitigen'e VAR, Palabıyık'a AVAR görevi

#VAR#AVAR#Hakemler
FIFAdan Bitigene VAR, Palabıyıka AVAR görevi

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Azerbaycan ile İrlanda Cumhuriyeti arasında yarın oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas'ın yöneteceği müsabakada Ali Palabıyık da Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) görevini üstlenecek.

 

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#VAR#AVAR#Hakemler