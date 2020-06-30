FIFA'dan bir devrim daha! Gelişmiş ofsayt teknolojisi...

Spor Arena Dış Haberler | FIFA, 2022-23 sezonunda hayata geçirilmesi planlanan gelişmiş ofsayt teknolojisine dair yeni bir sunum gerçekleştirdi.

2019 yılının Aralık ayında Katar'da düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk kez denenen yarı otomatik ofsayt teknolojisinin ardından sistemin geliştirilmiş versiyonu için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

FIFA, corona virüsü salgını sebebiyle getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle, gelişmiş ofsayt teknolojisinin üçüncü ön gösterimini çevrimiçi şekilde organize etti.

İnovasyon Mükemmelliği Çalışma Grubu üyeleri ile video konferans yoluyla gerçekleştirilen sunumda, gelişmiş ofsayt teknolojisine dair önemli detaylar paylaşıldı.

GELİŞMİŞ OFSAYT TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞACAK?

Sistem, ilgili pozisyonda hücum ve savunma oyuncusunun iskeletini doğru şekilde modelleyerek hangi vücut parçasının ofsaytta olduğunu, hangi vücut bölümünün ofsaytta olmadığını analiz edecek ve orta hakeme bildirecek.

FIFA'dan yapılan açıklamada, gelişmiş ofsayt teknolojisinin bir karar mekanizması olmayacağı, tıpkı gol çizgisi teknolojisi gibi hakemlerin karar vermesine yardımcı olacak bir araç olarak tasarlandığının altı çizildi.

İNSAN OPERATÖRLERİN TERCİHLERİ FARKLI

Hücum ve savunma oyuncularının iskeletlerinin modellenmesi fikrinin çıkış noktası olarak insan operatörlerin testler esnasında verdiği farklı kararlar gösterildi.

İnsan operatörlerin birbirlerinden bağımsız olarak vücudun farklı bölümlerini ofsayt kabul ettikleri ya da etmediklerini gözlenirken, iskelet modellemesinin bu çelişkili konuya bir standart getireceği belirtildi.

Temmuz ayında yeniden toplanacak olan FIFA ve ilgili birimler, yılın ikinci yarısında daha fazla test gerçekleştirerek sistemin mükemmelleştirilmesi üzerinde çalışacak.

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