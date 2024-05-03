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FIFA'dan Altay’a 6 puan silme cezası

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#FIFA#Altay#Puan Silme Cezası
FIFAdan Altay’a 6 puan silme cezası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 13:48

FIFA, Adamu Alhassan transferinde Kano Pillars FC kulübüne yetiştiricilik bedeli ödemediği için Altay’a 6 puan silme cezası verdi.

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Trendyol 1. Lig’de transfer yasağı devam eden ve maddi sıkıntılardan dolayı da birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Altay’a bir şok da eski oyuncusu Adamu Alhassan’dan geldi. Bu sezon Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 3 puanı silinen siyah-beyazlılar, yine bir ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldı. FIFA, 2019-2020 sezonunda siyah-beyazlı kulüpte forma giyen Nijeryalı futbolcu Ibrahim Alhassan Adamu'nun yetiştirici kulübü Kano Pillars FC'ye ödenmeyen yetiştiricilik bedeli nedeniyle Altay'a 6 puan silme cezası verdi. Böylece bu sezon toplam 9 puanı silinen Altay, 9 puana gerileyerek 17. sırada kaldı. İzmir ekibinin FIFA’daki davaları nedeniyle yeni cezalarla da karşı karşıya kalması bekleniyor.

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#FIFA#Altay#Puan Silme Cezası

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