MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFIFA’dan Ali Palabıyık’a görev! Rusya-Malta maçında düdük çalacak...
GeriFutbol FIFA’dan Ali Palabıyık’a görev! Rusya-Malta maçında düdük çalacak...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 05.09.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

FIFA’dan Ali Palabıyık’a görev! Rusya-Malta maçında düdük çalacak...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FIFA’dan Ali Palabıyık’a görev! Rusya-Malta maçında düdük çalacak...

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Rusya ile Malta arasında 7 Eylül Salı günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri H grubu müsabakasını yönetecek.

Rusya'nın Moskova şehrindeki Spartak Stadyumu'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

FIFA’dan Ali Palabıyık’a görev Rusya-Malta maçında düdük çalacak...

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi