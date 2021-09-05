FIFA’dan Ali Palabıyık’a görev! Rusya-Malta maçında düdük çalacak...

Rusya'nın Moskova şehrindeki Spartak Stadyumu'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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