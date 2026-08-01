FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı!

AA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 13:36
FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig takımlarından Antalyaspor ve Pendikspor ile Nesine 2. Lig ekibi Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.
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FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Gençlerbirliği, Pendikspor ve Antalyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı verildi.
Hatayspor'un transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar süreceği belirtildi.