×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı!

Güncelleme Tarihi:

#FIFA#Transfer Yasağı#Futbol
FIFAdan 4 Türk kulübüne transfer yasağı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 13:36

FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig takımlarından Antalyaspor ve Pendikspor ile Nesine 2. Lig ekibi Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Gençlerbirliği, Pendikspor ve Antalyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı verildi.

Hatayspor'un transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar süreceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FIFA#Transfer Yasağı#Futbol

BAKMADAN GEÇME!