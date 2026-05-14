×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

FIFA'dan 3 Türk takımına transfer yasağı!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#FIFA#Transfer Yasağı
FIFAdan 3 Türk takımına transfer yasağı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 10:05

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ve Gençlerbirliği'ne 3 dönem transfer yasağı getirildi. 2. Lig ekiplerinden Ankaragücü de 3 dönem transfer yasağı aldı.

Haberin Devamı

FIFA, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile 2. Lig takımlarından Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirdi.

Gözden KaçmasınDevlerin Arda Güler ve Kenan Yıldız savaşıDevlerin Arda Güler ve Kenan Yıldız savaşı!Haberi görüntüle

FIFA'nın açıklamasına göre "mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Gençlerbirliği, Gaziantep FK veAnkaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı verildi.

FIFA'nın kulüplere uyguladığı geçici transfer yasakları, mali açıdan mevzuat ihlalleri giderilince veya finansal anlaşmazlıklar yaşadığı futbolcuların borçları ödenince kaldırılıyor.

FIFAdan 3 Türk takımına transfer yasağı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#FIFA#Transfer Yasağı

BAKMADAN GEÇME!