FIFA'dan 3. transfer dönemi kararı! FIFA Dünya Kulüpler Kupası için...

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yazında yeni formatıyla 32 takımlı olarak 15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Marca'nın haberine göre FIFA, Kulüpler Dünya Kupası için yeni bir transfer penceresi açma kararı aldı.

Normal planlamaya göre dünya genelinde transfer dönemi 1 Temmuz 2025'te başlayacak. FIFA'nın Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların kadrolarını güçlendirebilmeleri için 1-10 HAziran tarihleri arasına bir transfer penceresi açmayı istediği iddia edildi.

Kupaya katılmayan takımlar içinse transfer dönemleri değişiklik göstermeyecek.

Turnuva formatı

Turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak.

Dörderli 8 gruba ayrılacak takımlar, tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Torbalar

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1. torba: Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Flamengo, Palmeiras, Fluminense (Brezilya), River Plate (Arjantin)

2. torba: Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Inter, Juventus (İtalya), Porto, Benfica (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya)

3. torba: Al Hilal (Suudi Arabistan), Ulsan (Güney Kore), Al Ahly (Mısır), Wydad (Fas), Monterrey, Leon (Meksika), Boca Juniors (Arjantin), Botafogo (Brezilya)

4. torba: Urawa Red Diamonds (Japonya), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri), Esperance (Tunus), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika), Pachuca (Meksika), Seattle Sounders, Inter Miami (ABD), Auckland City (Yeni Zelanda)