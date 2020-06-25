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GeriFutbol FIFA'dan 1,5 milyar dolarlık destek paketi
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 22:41,Son Güncelleme:

FIFA'dan 1,5 milyar dolarlık destek paketi

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FIFA'dan 1,5 milyar dolarlık destek paketi
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FIFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, üye ülke federasyonlarına ekonomik destek sağlamak için yeni kararlar alındığı belirtildi.

Federasyonlara birer, konfederasyonlara 2'şer milyon dolar hibe edileceği, kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500'er bin dolar verileceği kaydedildi.

Ayrıca, her federasyona gelirlerinin yüzde 35'i oranında faizsiz kredi sağlanacağı ve FIFA'nın toplam desteğinin 1,5 milyar doları bulacağı ifade edildi

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