FIFA’da nadir Ultimate Team kartları satan EA çalışanı araştırılıyor

Geçtiğimiz günlerde FIFA Ultimate Team topluluğunu çalkalayan bir olay yaşandı. Sosyal medyada, oyun içinde diğer oyunculara nadir bulunan Ultimate Team kartlarını fahiş fiyatlara satmaya çalışan bir EA çalışanının mesajları yayıldı. Oyun içinde çıkma şansı %1’den az olan kartlar için bu kişinin verdiği yüzlerce ve hatta binlerce euro değerinde biçilen fiyatların ne kadar doğru bilinmiyor.

Olayın büyümesiyle birlikte EA tarafı açıklama yaptı ve konuyla ilgili detaylı araştırma başlattığını söyledi: “Bu tür davranışlar kesinlikle kabul edilemez ve aramızda bunu yapanlara da hiçbir şekilde göz yummuyoruz. Bunun oyun ve rekabette haksız denge konusunda nasıl endişe yarattığını anlıyoruz.”

EA’in oyun içinde rekabette haksız rekabet üstüne kurduğu cümle ise kimi oyuncular tarafından tepkiyle karşılandı. Özellikle de Ultimate Team kartlarıyla oyuncuları para harcamaya ve oyun içi alım yapmaya yönlendirdiği göz önüne bulundurulduğunda.

EA’in geçtiğimiz sene yayınladığı rapora göre 2020 senesinde Ultimate Team kartlarından kazanılan net gelir 1.49 milyar dolar. Juniper Research ise firmanın 2020 senesinde tüm lootbox gelirlerinin 15 milyar doların üstünde olduğunu gösteriyor.

Konuyu araştırdıklarını söyleyen EA’den şu ana kadar başka bir açıklama gelmedi.