FIFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı! Mario Balotelli'nin golü...

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FIFA, Yılın Futbolcusu adaylarının yer aldığı listeyi resmen duyurdu.

İşte o liste;

Lionel Messi, Julian Alvarez, Neymar, Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Vinicius Jr. Robert Lewandowski, Sadio Mane, Kylian Mbappe, Luka Modric, Muhammed Salah.

RONALDO LİSTEDE YOK

Dünya Kupası'ndan önce Manchester United'dan ayrılan ve turnuva sonrasında Al Nassr'a transfer olan Ronaldo ise adaylar arasında yer almadı.

TEKNİK ADAMLAR VE KALECİLER DE BELLİ OLDU

Ayrıca yılın teknik direktör ve yılın kalecisi adayları da belli oldu.

Yılın teknik direktörü için adaylar;

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Didier Deschamps (Fransa)

Pep Guardiola (Manchester City)

Walid Regragui (Fas Milli Takımı)

Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)

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Yılın kalecisi için adaylar:

Alisson Becker (Liverpool- Brezilya)

Ederson Moraes (Manchester City - Brezilya)

Yassine Bounou (Sevilla - Fas)

Thibaut Courtois (Real Madrid - Belçika)

Emiliano Martinez (Aston Villa - Arjantin)

BALOTELLI'NIN GOLÜ ÖDÜLE ADAY

Yılın futbolcusu için açıklanan listenin yanı sıra Mario Balotelli'nin, Adana Demirspor forması altında geçen sezon Göztepe'ye attığı gol FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.