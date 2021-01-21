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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

FIFA ve UEFA'dan çok sert çıkış! Men tehdidi...

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FIFA ve UEFA'dan çok sert çıkış! Men tehdidi...
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FIFA ve UEFA, bazı Avrupa Kulüpleri tarafından hayata geçirilmek istenen Avrupa Süper Ligi'ni tanımayacağını, katılacak takımları ve oyuncularını organizasyonlarından men edeceğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Medyada yer alan ve kulüpler tarafından kurulması gündemde olan 'Avrupa Süper Ligi'ne katılacak tüm takım ve oyuncular UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilecektir. Bu tür bir turnuva ne FIFA, ne de altı konfederasyon tarafından tanınmayacaktır. Bu turnuvaya katılan kulüpler ve futbolcular, FIFA ve konfederasyonların düzenleyeceği hiçbir organizasyona alınmayacak ve men edilecektir."

FIFA ve UEFAdan çok sert çıkış Men tehdidi...

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