Spor Haberleri

FIFA The Best ödülleri açıklandı!

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan The Best ödülleri, sahiplerini buldu.

FIFA tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin oy kullandığı 'The Best' ödüllerinin kazananları açıklandı. 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi.

Erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu. FIFA yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü, Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Ousmane Dembele kazandı.

İŞTE VERİLEN ÖDÜLLER

Yılın kadın kalecisi: Hannah Hamton

Yılın en iyi taraftar grubu: Zakho SC

Fair Play ödülü: Andreas Harlass-Neuking

Yılın erkek kalecisi: Gianluigi Donnarumma

Yılın golü ödülü: Santiago Montiel

Yılın kadın teknik direktörü: Sarina Wiegman

Yılın erkek teknik direktörü: Luis Enrique

Yılın ilk 11'i: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele

Yılın kadın futbolcusu: Aitana Bonmati

Yılın erkek futbolcusu: Ousmane Dembele

#FIFA The Best#Ousmane Dembele#Luis Enrique

