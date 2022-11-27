FIFA, Sırbistan'a soruşturma başlattı! Soyunma odasındaki bayrak...

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2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda Brezilya'ya 2-0 mağlup olan Sırbistan'ın soyunma odasında üzerinde 'Teslim olmak yok' yazılı, Kosova haritasına resmedilmiş Sırbistan bağrağının bulunması tepkiyle karşılandı.

Kosova Futbol Federasyonu, konuyla ilgili FIFA'ya şikayette bulunulduğunu ve FIFA'nın da Sırbistan Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Ceku konuyla ilgili "Dünya Kupası'nı nefret dolu, yabancı düşmanı ve soykırım mesajları yaymak için kullanıyorlar." dedi.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden, futbolda UEFA ve FIFA tarafından tanınan Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.