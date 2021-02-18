FIFA sıralaması açıklandı! Milli Takım'ın yeri değişmedi
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nci basamaktaki yerini korudu.
FIFA'nın internet sitesinden şubat ayı dünya sıralaması açıklandı.
2020 yılını 1487 puanla 32. sırada tamamlayan Türkiye'nin klasmandaki yerinde değişiklik yaşanmadı.
Belçika'nın 1780 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1755 puanlı Fransa ikinci, 1743 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Sıra Takım Puan Değişim
1 Belçika 1780 -
2 Fransa 1755 -
3 Brezilya 1743 -
4 İngiltere 1670 -
5 Portekiz 1662 -
6 İspanya 1645 -
7 Arjantin 1642 -
8 Uruguay 1639 -
9 Meksika 1632 -
10 İtalya 1625 -
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