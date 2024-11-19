FIFA, Pendikspor'a cezayı kesti: 3 dönem transfer yasağı...

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Trendyol 1. Lig ekibi Siltaş Yapı Pendikspor, Uluslarlarası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından verilen yasakla sarsıldı.

İstanbul ekibine, 14 Kasım tarihi başlangıç olmak üzere toplam 3 dönem boyunca transfer yasağı getirildi.

HARCAMALAR BAŞA BELA OLDU

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Siltaş Yapı Pendikspor, ligde kalmak amacıyla yüksek bütçeli transferlere imza atmıştı.

Özellikle ara transfer döneminde takıma bolca transfer yapılsa da alınan önlemler başarılı olamamış ve Pendikspor ligi 37 puanla 19. olarak tamamlayarak lige veda etmişti.

1. LİG'DE 13. SIRADALAR

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Pendik ekibi, 12 haftanın sonunda 17 puan topladı ve ligin 13. basamağında.

Siltaş Yapı Pendikspor, 13. hafta mücadelesinde evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. 22 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.