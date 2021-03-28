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Futbol
DHA
Haber Giriş: 28.03.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

FIFA, Norveç'i yenen Türkiye'yi tebrik etti

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FIFA, Norveç'i yenen Türkiye'yi tebrik etti

FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2'nci maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 yenerek 2'de 2 yapan Türkiye'yi tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 2'nci maçında İspanya’da oynanan mücadelede Norveç’i 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi.

FIFA da resmi internet sayfasından ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Norveç galibiyetiyle tarih yazdı. Harika bir performans! Türkiye, Norveç'i 3-0 yenerek 2002'de elde ettiği başarının ötesine bile çıkabilecek seviyede olduğunu gösterdi. İki maçını da kazanarak iyi formunu sürdürdü" ifadelerini kullandı.

FIFA, Norveçi yenen Türkiyeyi tebrik etti

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