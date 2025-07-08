FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda tartışma yaratan karar! Penaltı iptal edildi, Fluminense tepki gösterdi: 'İnanılmaz!'

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Brezilya ekibi Fluminense ile İngiliz devi Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi.
MetLife Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0 kazanan Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist oldu. Mücadeleye ise ilk yarıdaki hakem kararı damgasını vurdu.
PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ
Fluminense'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Chelsea'nin İngiliz savunmacısı Chalobah'ın topa olan hamlesinin ardından Fransız hakem Letexier, beyaz noktayı gösterdi.
Penaltı pozisyonu için VAR'dan uyarı alan Fransız hakem, pozisyonu izlemek için monitörün başına gitti.
Pozisyonu izleyen hakem Letexier, elin doğal pozisyonda olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.
VAR incelemesinin ardından Fluminense'nin iptal edilen penaltısı 👇pic.twitter.com/hb9HrlsCBv— Spor Arena (@sporarena) July 8, 2025
FLUMINENSE'DEN TEPKİ
Bu kararın ardından Fluminense'li oyuncular, müsabakanın hakemine yoğun itirazlarda bulunurken, Brezilya ekibinden gelen paylaşım dikkat çekti.
Brezilya temsilcisinden yapılan paylaşımda "VAR incelemesi sonrası penaltı iptal edildi. İnanılmaz." sözleri sarf edildi.
👀 Fluminense'den tepki!— Spor Arena (@sporarena) July 8, 2025
"VAR incelemesi sonrası penaltı iptal edildi. İnanılmaz." https://t.co/VeveXQrnuo