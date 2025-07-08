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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda tartışma yaratan karar! Penaltı iptal edildi, Fluminense tepki gösterdi: 'İnanılmaz!'

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Chelsea#Fluminense
FIFA Kulüpler Dünya Kupasında tartışma yaratan karar Penaltı iptal edildi, Fluminense tepki gösterdi: İnanılmaz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 23:02

Chelsea'nin Brezilya temsilcisi Fluminense'yi 2-0 mağlup ederek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldiği maçta iptal edilen penaltı maça damgasını vurdu.

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Brezilya ekibi Fluminense ile İngiliz devi Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi.

MetLife Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0 kazanan Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist oldu. Mücadeleye ise ilk yarıdaki hakem kararı damgasını vurdu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupasında tartışma yaratan karar Penaltı iptal edildi, Fluminense tepki gösterdi: İnanılmaz

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Fluminense'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Chelsea'nin İngiliz savunmacısı Chalobah'ın topa olan hamlesinin ardından Fransız hakem Letexier, beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı pozisyonu için VAR'dan uyarı alan Fransız hakem, pozisyonu izlemek için monitörün başına gitti.

Pozisyonu izleyen hakem Letexier, elin doğal pozisyonda olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

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FLUMINENSE'DEN TEPKİ

Bu kararın ardından Fluminense'li oyuncular, müsabakanın hakemine yoğun itirazlarda bulunurken, Brezilya ekibinden gelen paylaşım dikkat çekti.

Brezilya temsilcisinden yapılan paylaşımda "VAR incelemesi sonrası penaltı iptal edildi. İnanılmaz." sözleri sarf edildi.

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Chelsea#Fluminense

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