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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#FIFA#Sporanasayfa
FIFA Kulüpler Dünya Kupasında gruplar belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 23:31

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belirlendi.

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Yeni formatıyla ilk kez 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvanın kurası, ABD'nin Miami şehrinde çekildi.

Kura sonrası gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Leon (Meksika)

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

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G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

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- Turnuva formatı

Turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak.

Dörderli 8 gruba ayrılan takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

 

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#FIFA#Sporanasayfa

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