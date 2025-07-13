FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Cole Palmer rüzgarı: PSG'nin fişini ilk yarıda çekti!

Haberin Devamı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile PSG, kupa için kozlarını paylaştı.

ABD'nin New Jersey şehrindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan finali İngiliz ekibi Chelsea, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

PALMER'DAN 8 DAKİKADA 2 GOL

Karşılaşmanın 22. dakikasında Cole Palmer, ceza sahası çizgisinin üzerinden yapmış olduğu soğukkanlı bir vuruşla İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi.

Dev finalde perdeyi Cole Palmer açtı! pic.twitter.com/iWLu8a4oR1 — Spor Arena (@sporarena) July 13, 2025

Sadece 8 dakika sonra sahne yine gol perdesini açan Cole Palmer'ın oldu. Sağ kanatta topla buluşan Palmer, ceza sahası yayında Vitinha'yı çok şık ekarte ederek önünü açtı. İlk golde olduğu gibi aynı yerden aynı köşeye yine bir soğukkanlı bir vuruş çıkaran İngiliz yıldız, topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı.

Haberin Devamı

Cole Palmer'ın ikinci golü 👀pic.twitter.com/1JM81EhFQr — Spor Arena (@sporarena) July 13, 2025

GOLLERİNİN YANINA BİR DE ASİST EKLEDİ

Dakikalar 43'ü gösterdiğinde ise Cole Palmer'ın asistinde kaleciyle karşı karşıya kalan Joao Pedro, topun dibine girdi ve Chelsea'yi soyunma odasına 3-0 önde götüren golü kaydetti.

Chelsea'nin Joao Pedro ile bulduğu gol 👇pic.twitter.com/tYM0p76oz0 — Spor Arena (@sporarena) July 13, 2025

1 GOL 1 ASİST YAPMIŞTI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5 maça çıkan Cole Palmer, finale kadar 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.