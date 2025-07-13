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FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Cole Palmer rüzgarı: PSG'nin fişini ilk yarıda çekti!

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Chelsea#Cole Palmer
FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Cole Palmer rüzgarı: PSGnin fişini ilk yarıda çekti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 23:03

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain karşısında 3-0 kazanarak kupanın sahibi olan Chelsea'de İngiliz futbolcu Cole Palmer, golleriyle damgasını vurdu.

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile PSG, kupa için kozlarını paylaştı.

ABD'nin New Jersey şehrindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan finali İngiliz ekibi Chelsea, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı. 

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Cole Palmer rüzgarı: PSGnin fişini ilk yarıda çekti

PALMER'DAN 8 DAKİKADA 2 GOL 

Karşılaşmanın 22. dakikasında Cole Palmer, ceza sahası çizgisinin üzerinden yapmış olduğu soğukkanlı bir vuruşla İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi.

Sadece 8 dakika sonra sahne yine gol perdesini açan Cole Palmer'ın oldu. Sağ kanatta topla buluşan Palmer, ceza sahası yayında Vitinha'yı çok şık ekarte ederek önünü açtı. İlk golde olduğu gibi aynı yerden aynı köşeye yine bir soğukkanlı bir vuruş çıkaran İngiliz yıldız, topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı.

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GOLLERİNİN YANINA BİR DE ASİST EKLEDİ

Dakikalar 43'ü gösterdiğinde ise Cole Palmer'ın asistinde kaleciyle karşı karşıya kalan Joao Pedro, topun dibine girdi ve Chelsea'yi soyunma odasına 3-0 önde götüren golü kaydetti.

1 GOL 1 ASİST YAPMIŞTI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5 maça çıkan Cole Palmer, finale kadar 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Chelsea#Cole Palmer

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